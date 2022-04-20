Öğrencilere bayram öncesi hediye - Son Dakika
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Öğrencilere bayram öncesi hediye

20.04.2022 16:26
Öğrencilere bayram öncesi hediye

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram öncesinde spor ayakkabısı hediye edildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram öncesinde spor ayakkabısı hediye edildi.

Reşadiye Kaymakamlığı tarafından belirlenen ilçe merkezi belde ve köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere spor ayakkabı hediye edildi. İstanbul'da yasayan bir hayırsever tarafından gönderilen 470 çift spor ayakkabı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından okul müdürlerine teslim edildi. Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, hayırsevere teşekkür ederek, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılmak üzere, bağışçımızın bize bağışladığı ayakkabılarla büyük bir mutluluk yaşadık. Bağışçımıza öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı içinde bu anlamlı yardımlaşma öğrenci kardeşlerimizin Ramazan Bayramı daha güzel yaşayacaklardır. Daha nice iyilik kampanyalarında bulunmak dileğiyle" diye konuştu. - TOKAT

Öğrencilere bayram öncesi hediye
Öğrencilere bayram öncesi hediye
Öğrencilere bayram öncesi hediye

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Hisarcık, Reşadiye, Bayram, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilere bayram öncesi hediye - Son Dakika


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