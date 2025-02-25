Öğrencilere Güvenli Servis Denetimi

Yerel

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencilerin okul servislerinde huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla Kabaca, Eskihisar ve Salavatlı mahallelerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, mahallelerdeki ilkokul ve ortaokul binalarının çevresinde emniyet tedbirleri alınarak 3 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimler sırasında, toplamda 84 öğrenciye emniyet kemeri takma ve güvenli yol kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, güvenli bir yolculuk için nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında ayrıntılı bilgi alırken, jandarma ekipleri de servis araçlarındaki güvenlik standartlarını kontrol etti. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı bu tür denetimlerin öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve taşıma hizmetlerinde kaliteyi artırmak adına düzenli olarak yapılacağını belirtti. - AYDIN