Öğrencilere havanlar tanıtıldı - Son Dakika
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Öğrencilere havanlar tanıtıldı

06.04.2022 09:40
Öğrencilere havanlar tanıtıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde belediye görevlileri tarafından öğrencilere hayvanlarla ilgili sunum yapıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde belediye görevlileri tarafından öğrencilere hayvanlarla ilgili sunum yapıldı.

Yahşihan Belediyesi Barınak Sorumlusu Seda Kapsuk ve Veteriner Hekim Hilal Özçiflikçi, TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı Ortaokulu ve Uğur Böceği Anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından açıklamalarda bulunan Seda Kapsuk, "Okullarımıza gelerek çocuklarımıza hayvanlar hakkında sunumlar gerçekleştirdik. Bir barınakta neler yapılıyor, hayvanlara nasıl davranmak gerekiyor? Hayvanların nasıl beslenmesi gerektiği gibi konuları anlatıp çocuklara sunum yaptık. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca programdan sonra çocukları barınağımızda davet ederek hayvanlara daha sıcak bakmalarını sağlıyoruz. Çocuklar barınağımızı çok seviyor. Her gün ziyaretler oluyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor" dedi. - KIRIKKALE

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Sokak Hayvanları, Kırıkkale, Veteriner, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilere havanlar tanıtıldı - Son Dakika


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