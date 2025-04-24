Oğuz Kağan'dan Moskova'da Gurur Performansı

Moskova'da yaşayan Afyonkarahisarlı Oğuz Kağan'dan gururlandıran performans

AFYONKARAHİSAR - Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Afyonkarahisarlı Sakarya ailesinin 5 yaşındaki oğulları Oğuz Kağan Sakarya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği öncülüğünde 20 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen kutlamalarda sahne alan minik Oğuz Kağan, gösterdiği performansla izleyicilerin takdirini kazandı. Programa katılan büyükelçi ve devlet protokolü üyeleri küçük Oğuz Kağan'ı tebrik ederek ailesini kutladı.

Sakarya ailesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşimiz dolayısıyla Rusya Moskova'da yaşıyoruz. Büyükelçiliğimizin öncülüğünde yapılan 23 Nisan kutlamalarına oğlumuz da katıldı. 5 yaşındaki Oğuz Kağan, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak bizi gururlandırdı. Büyükelçi ve protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi, tebriklerini ilettiler. Ülkemiz için, vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirmek için anne baba olarak tüm gücümüzü kullanıyoruz."

Yurt dışında büyüyen bir Türk çocuğunun milli değerleri bu denli sahiplenmesi, 23 Nisan'ın anlam ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi.