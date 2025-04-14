Oğuzlar\'da Doğa Yürüyüşü

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir araya gelen doğaseverler, beyaz örtüyle kaplanan doğanın tadını yürüyüş yaparak çıkardı.

Çorum Dağcılar Birliği'ne bağlı 40 kişilik doğasever grup, Çorum'un Oğuzlar ilçesini ziyaret ederek doğada yürüyüş yaptı. Oğuzlar merkezinden yürüyüşe başlayan grup, ilçenin simge noktalarından biri olan Kızıltepe zirvesine kadar yürüdü. Katılımcılar, zirvede kısa bir mola verdikten sonra Mehmet Dede Tekkesi'nin bulunduğu Tekke köyüne ulaştı. Nisan ayında yağan karla ayrı bir güzelliğe bürünen doğada mest eden manzaraların keyfini çıkartan grup Orbruk Barajı'nın büyüleyen manzarasını seyretme fırsatı buldu. Yürüyüş, Obruk Barajı kıyısında bulunan tesislerde sona erdi.

Son yıllarda yamaç paraşütü, ATV turları ve su sporlarıyla adından sıkça söz ettiren Oğuzlar ilçesi doğa yürüyüşü gibi aktiviteler açısından da oldukça zengin bir rota sunuyor. Katılımcılar, bölgenin doğal güzellikleriyle bu tarz etkinlikler için biçilmiş kaftan olduğunu belirterek benzer yürüyüşlerin sık sık yapılması gerektiğini ifade etti. - ÇORUM