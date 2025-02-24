Okul Servislerinde Güvenlik Eğitimi

Yerel

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki 17 okul servis aracı denetlenerek, öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu öğrencilerinden okul geçit görevlileri belirlenerek uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimde öğrenciler, güvenli okul yolculukları için önemli bilgiler edinirken, 150 öğrenciye emniyet kemeri kullanımı ve güvenli yolculuk konularında detaylı bilgiler verildi. Eğitimde öğrenciler, okul servislerine binerken ve inerken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, yolculuk esnasında güvenliklerini artıran temel kurallar, eğlenceli ve öğretici bir şekilde anlatıldı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri okul servislerinde güvenliğin artırılması için denetimlerin devam edeceğini belirterek, öğrencilere yönelik bu tür eğitimlerin önemine vurgu yaptı. - AYDIN