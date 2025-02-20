Oltu Badminton Takımından Başarı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde başarılı olan badminton takımı sporcuları ilçe halkına büyük bir gurur yaşattı.

Oltu Karabekir Ortaokulu'nun kız ve erkek badminton takımları, Erzurum genelinde düzenlenen müsabakalarda sergiledikleri üstün performansla il üçüncüsü oldu. Bu büyük başarıyı kutlamak için, sporcular okulda düzenlenen bir törenle Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik tarafından makamında kabul edildi.

Kaymakam Çelik, sporculara başarılarının ardından tebriklerini ileterek, bu önemli başarının Oltu'yu gururlandırdığını ifade etti. İlçedeki eğitim camiası, sporcuların kazandığı ödüllerle gurur duymaktadır. Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve okul yönetimi de öğrencilerin elde ettiği başarıdan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Ayrıca, Beden Eğitimi Öğretmeni Türkan Cansever ve öğrencilerin özverili çalışmalarına teşekkür etti. Kaymakam Mustafa Çelik, sporcuların her zaman yanında olduklarını vurguladı ve "İlçemizi gururla temsil ettiler, bütün sporcuları kutluyorum" dedi. - ERZURUM