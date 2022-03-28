Oltu'da 14 aşık bir gece - Son Dakika

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Aşıklar gecesinde 14 aşık sahne aldı.

Oltu Aşıklar Derneği Başkanı Yener Eker ve Aşık Erol Şahiner tarafından organize edilen Aşıklar gecesi Oltululara güzel bir gece yaşattılar. Oltu Ortaokulun salonunda gerçekleştirilen gecede Aşık Sinan Öztürk ve İsmet Polat konuklara dörtlülerle hoşgeldiniz dediler.

Daha sonra bir konuşma yapan Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, "25 Mart Oltu'nun Düşman işgalinden Kurtuluşunun 104, yıldönümünü kutluyoruz, tabi ilk başta aklımıza gelen şehitlerimiz onları rahmetle anıyoruz ebediye intikal eden gazilerimize de rahmet diliyorum geride kalanlara da rabbimden sabır diliyorum. Aşıklarımızın her zaman yanlarında olacağız desteğimiz esirgemeyeceğiz Oltu'da ilk defa böyle bir etkinlik düzenliyoruz katılım çok güzel oldu emeği geçenlere teşekkür ediyorum gelenlere hürmetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Aşık Erol Şahiner'in sunumunu yaptığı Aşıklar gecesinde atışma ve taşlamlarda aşıklar birbirlerini kıyasıya taşladılar. Son günlerde medyada gündemde olan Aşık Orhan Üstündağ ile Erol Şahiner'in Atışması solondaki konukları hayli eğlendirdi. Gece bütün aşıkların topluca söyledikleri türkü ile son buldu. - ERZURUM