Oltu\'da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi törenle anıldı

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Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü Oltu'da düzenlenen törende anıldı.

Aslanpaşa Şehitliğinde toplanan protokol ilk olarak şehitlik anıtına çelenk sunumunda bulundu. Anıta çelenk konulmasıyla başlayan tören, Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Üsteğmen Veli Deveci yaptı.

Oltu ilçe Müftüsü Sinan Cansever protokol ile birlikte dua edildi.

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serdar Ekin. Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Şehitlik özel defterlerini imzaladılar. Protokol şehit mezarlarını ziyaret ederek mezarlara karanfil bırakıp dua ettiler.

Öte yandan Oltu Anadolu Lisesi öğrencilerin hazırladıkları 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı Oltu Kaymakamlığı salonunda gerçekleşti. Çanakkale ruhuna yakışır bir program düzenleyen Oltu Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen tebrik ederek başarılarılar diledi programa Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Garnizon Komutanı, Piyade Binbaşı Serdar Ekin, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Cumhuriyet Başsavcısı, Mustafa Küçükbekir, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Uğur Han, Oltu ilçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Hastürk, kurum amirlerinin yanı sıra Oltu'da siyasi parti ilçe Başkanları ve Oltu Belediye Başkanı aday adayları katıldı. - ERZURUM