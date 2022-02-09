Üye Girişi
Oltu'da karga istilası - Son Dakika

Oltu'da karga istilası

09.02.2022 23:39
Oltu'da karga istilası

Erzurum'un Oltu ilçesinde gün geçtikçe artan kargaların sayısı vatandaşları rahatsız ediyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde gün geçtikçe artan kargaların sayısı vatandaşları rahatsız ediyor. Vatandaşlar kargaların çıkardıkları seslerden dolayı gece uyumakta zorluk çekiyor.

Oltu'da son günlerde karga sayısı artarken çıkardığı seslerle ilçe sakinlerini hayli rahatsız ediyor. Sabah ezanı ile birlikte ötüşmeye başlayan karga sürüsü yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürüyor. Topluca ötüşmeleri ilçede gürültü kirliliğine neden oluyor.

Oltulu Fırat Aydın, "Oltu semalarında birkaç gündür karga yoğunluğu var. Daha önce bu kadar çok karga bir arada görmemiştik. Sesleri bayağı rahatsız edici. Çok ses çıkararak uçuyorlar" dedi.

Oltulu İsmail Hakkı Ekinci, "İlçemizde önceleri bu kadar çok karga yoktu, kargaların bu kadar çok olması insanların gece yatmasını da çok etkiliyor. Rahatsız ediyor bizi yetkililerin bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Oltu'da karga istilası

YORUMLAR
500

Hisarcık, Erzurum, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltu'da karga istilası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:51 Sihirli Annem'in 'Ceren'i Gizem Güven, 17 aylık futbolcu eşiyle boşanma kararı aldı
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 00:00:54. #1.12#
SON DAKİKA: Oltu'da karga istilası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement