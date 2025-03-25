Oltu\'nun Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü büyük bir coşku içinde kutladı.

İlçede düzenlenen kutlama programı, sabah saat 09.45'te Kaymakamlık tören alanında çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin ardından, Oltu'nun kahraman şehitleri Aslanpaşa Şehitliği'nde anıldı. Burada, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı ve dualar okundu.

Kutlamalar, öğleden sonra saat 14.00'te Oltu Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerle devam etti. Belediye binası önünde başlayan Atlı Milis Kuvvetleri, davul-zurna eşliğinde Kale Meydanı'na doğru hareket etti. Oltu Kalesi Meydanı'nda yapılan gösteriler, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Atlı milis kuvvetleri, tarihi ruhu yaşatırken vatandaşlar da davul zurna eşliğinde halay çekip keyifli anlar yaşadılar.

Gün boyu süren kutlamalar, Efkan Ala Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle devam edecek. Akşam saatlerinde ise iftar programı düzenlendi. Akşamın ilerleyen saatlerinde, geleneksel olarak fener alayı yapılacak.

Oltu, 107. kurtuluş yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlayarak, geçmişine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. - ERZURUM