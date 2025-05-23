Oltu İlçesine Modern Kütüphane Açıldı

İlçeye modern kütüphane yapıldı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde, Karabekir Ortaokulu öğrencileri modern bir kütüphaneye kavuştu.

Oltu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün girişimleri, Tapu ve Kadastro Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü ile Türk Kızılayı'nın destekleriyle kurulan kütüphane, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 178. yılı kapsamında hizmete açıldı. Açılış törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Protokolü, Tapu ve Kadastro Erzurum 8. Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Oltu Tapu Müdürü Emine Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte yıl dönümü pastası kesildi, okul kütüphanesi öğrencilerle buluşturuldu.

Yeni raflar, bilgisayarlar ve zeka oyunları

Yenilenen kütüphanede, kitap rafları tamamen modernize edildi, öğrencilere dijital erişim sunacak bilgisayarlar kuruldu. Ayrıca, öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla akıl ve zeka oyunları da kütüphaneye kazandırıldı.

"Çocuklarımıza katkı sunmak en büyük mutluluğumuz"

Açılışta konuşan Oltu Tapu Müdürü Emine Çelik, "İlçemizdeki çocuklara nasıl katkı sunabiliriz diye düşündük. Bu doğrultuda Karabekir Ortaokulu'na bir kütüphane kazandırmayı hedefledik. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız Sayın Mustafa Çelik'e, 8. Bölge Müdürlüğümüze ve Kızılay Derneği'ne teşekkür ediyorum. Kütüphanemizde hem kitapları hem bilgisayarları yeniledik, okuma alanları oluşturduk. Eğitime ve çocuklarımıza katkımız oluyorsa ne mutlu bize" dedi.

"Destek Vermekten Gurur Duyduk"

Kızılay Erzurum Kadın Kolları Başkanı Nesrin Yetiş de, "Tapu Kadastro'nun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Oltu'da Karabekir Ortaokulu'na kütüphane kazandırılması projesine destek vermekten mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim " ifadelerini kullandı. Tapu ve Kadastro Erzurum 8. Bölge Müdürü Hakkı Yetişir ise, "Kuruluşumuzun 178. yılı dolayısıyla Oltu Tapu Müdürlüğü ve bölge esnafımızla birlikte böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdik. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yeni kütüphane, Oltu Karabekir Ortaokulu öğrencilerine hem eğitim hem de sosyal gelişim alanında önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Açılışa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik,Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi. Cüneyt Kazdal, Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala Erzurum Tapu Kadastro Bölge müdürü Hakkı Yetiş, Oltu Tapu Müdürü Emine Çelik Kızılay Erzurum Kadın Kolları Başkanı Nesrin Yetiş, Oltu Ticaret ve Sanayi Başkanı Baki Karaca Karabekir Ortaokulu Müdürü Yasin Dursun yanı sıra davetliler katıldı.

Açılışta Tapu ve Kadastro Erzurum 8. Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'e tapu kadastronun haritasını tablo olarak hediye etti.