Oltu Lisesi Bilek Güreşi'nde Başarı - Son Dakika
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Oltu Lisesi Bilek Güreşi'nde Başarı

Oltu Lisesi Bilek Güreşi\'nde Başarı

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bilek güreşi il müsabakasında ödüller kazandı.

26.02.2025 10:40
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Erzurum'un Oltu ilçesi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Bilek Güreşi İl Müsabakasında büyük başarı.

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi İl Müsabakasında, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. 98 öğrencinin katıldığı yarışmada, Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri toplamda 1 ikincilik, 3 üçüncülük ve 1 dördüncülük elde etti. 70 kiloda derece elde eden Kadir Doğan, Erzurum'u bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin konu ilgili yaptığı açıklamada, "Başarılı takımı hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Müdür Yardımcımız Ramazan Yaşar'ı, öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bileğinize sağlık gençler" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu Lisesi Bilek Güreşi'nde Başarı - Son Dakika

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