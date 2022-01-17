Ombre eskidi röfle geri döndü - Son Dakika

Saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, 2022 saç trendlerini açıklalarak, "Ombre saçların yıldızı bu yıl yavaş yavaş sönüyor. Röfle ve balyaj ise yeniden moda olacak" dedi.

Ünlü kuaför ve saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, 2022 yılının saç trendleri hakkında bilgi verdi. Son yıllarda oldukça revaçta olan "ombre" uygulamasının bu yıl daha az tercih edileceğini dile getiren Yavuz,

"Ombre, Fransızcada 'gölge' anlamına gelir. Bu yöntemde saça üst taraflarda daha koyu, alt kısımlara doğru daha açık olacak şekilde iki tonlu renk uygularız. Genellikle üst kısım doğal saç rengidir, alt kısımlara doğru rengi açarız. Bu uygulama son yıllarda sıkça tercih ediliyordu, ancak yıldızı bu yıl yavaş yavaş sönecek" şeklinde konuştu.

Teknikler benziyor sonuçlar farklı

Veysel Yavuz, bir dönemin popüler saç boyama teknikleri röfle ve balyajın 2022'de yeniden trend olacağını söyledi. Uygulamalar hakkında bilgi veren Yavuz, "Röfle, saçtaki bazı tutamları saç renginden 1 ila 6 ton arasında daha farklı bir renge boyama işlemidir. Bu yöntemde saçlar çok küçük tutamlar halinde boyanır. Böylece saç rengi çok daha doğal görünür. Balyaj tekniğinde ise renklendirme işlemine daha çok saçların ortalarından başlanır, renk uçlara doğru yoğunlaşır. Bu iki işlemde temel olarak saçın tonunun açılma prensibi gözetilir. Teknik olarak birbirine benzeyen işlemler olsa da uygulandığında farklı sonuçlar ortaya çıkar" dedi.

"Işıl ışıl parlasın"

Saçlarda ışıltının da yeni yılda çok tercih edileceğini belirten Veysel Yavuz, değişiklik isteyenlere saçlarına ışıltı attırmalarını önerdi. Yavuz, "Doğal ışıltılı saçlar, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da revaçta olacak. Saçlarda ışıltının yüze aydınlık katarak kişiyi daha genç gösterdiğini de belirteyim" diye konuştu. - KİLİS