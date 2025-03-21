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OMÜ'de Nevruz Coşkusu

OMÜ\'de Nevruz Coşkusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı etkinliği kutlandı, öğrenciler ateşten atladı.

21.03.2025 15:59
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Nevruzu Bayramı kutlama etkinliği yapıldı. Öğrenciler ve akademisyenler nevruz ateşi üzerinden atladı.

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) tarafından düzenlenen Nevruz etkinliği, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Pancar, akademisyenler ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Nevruz ateşiyle başlayan coşku

Başta Türk dünyası olmak üzere farklı ülkelerden OMÜ'de eğitim görmek için gelen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın Nevruz ateşini yakmasıyla başladı. Türk tarihinde Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen demir döğme merasimi gerçekleştirildi. Bereket ve bolluk dileğiyle doğaya buğday saçısı serpildi.

Türk dünyasından geleneksel ritüeller canlandı

OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen, Nevruz'un geleneksel sembollerinden biri olan Semeni'yi Prof. Dr. Fatma Aydın'a takdim etti. Etkinlikte, Nevruz'un renkli geleneklerinden yumurta tokuşturma müsabakası da yapıldı. Samsun'a özgü 'Çiğdem Çiçek' töreni canlandırılarak, öğrenciler maniler eşliğinde çiğdem çiçeği dağıtıp hocalardan hediye istedi.

Dilekler dilek ağacında buluştu

Nevruz'un gündönümünü ve yeni başlangıçları simgelemesi nedeniyle katılımcılar, gelecek dileklerini yazdıkları mektupları renkli zarflar içinde dilek ağaçlarına astılar. Nevruz ateşinin üzerinden atlayan yöneticiler ve öğrenciler, yeni günlere dair umutlarını paylaştı. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, "Nevruz, farklı kültürleri bir araya getiren, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren anlamlı bir bayramdır. Bugün burada, geleneklerimizi yaşatarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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