One Dose ile Sertifika Krizi - Son Dakika
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One Dose ile Sertifika Krizi

One Dose ile Sertifika Krizi
27.05.2025 14:26
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Tüketiciler Birliği, One Dose şirketi ile yapılan anlaşmada sertifikaya ulaşılamadığını açıkladı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; tıp fakülteleri ile yabancı menşeili One Dose şirketi arasında yapılan yapılan anlaşma kapsamında sertifikayı bulamadıklarını söyleyerek, "One Dose'un sertifikasını ne hukuk birimi ne de hastaneler gösterebildi" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Amerika menşeili One Dose isimli şirket ile bazı tıp fakülteleri arasında yapılan anlaşma gereği hasta bilgilerinin aktarılmasına devam edildiğini kaydederek, muhatap bulamadıklarını kaydetti. "Şuanda bir muhatap bulamamanın sıkıntısını yaşıyoruz" diyen Şahin, "Öğretim görevlilerine ek bir kazanç sağlandığı bizi ilgilendirmiyor ama bizim derdimiz kişisel verilerin nereye gittiği, neden sorgulanmadığı ve bir sözleşmenin olmadığı konusuydu. Hiçbir değişiklik olmadı. Biz tekrar yetkililere hatırlattık. Bu sefer de "sözleşmeyi biz yapmadık, rektörlük yaptı" dediler. Rektörlüğe gittik, rektörün haberi bile yok. Şuanda bir muhatap bulamamanın sıkıntısını yaşıyoruz. Durum çok ciddi ve kişisel verilerimiz Türkiye'den sürekli gidiyor. Sağlık, ekonomik ve coğrafi açıdan da her açıdan kişisel veriler gidiyor. Sağlıkta neler olduğu ise düşündürücü bir şey. Güzide iki üniversite hastanemiz bu şirketle bir anlaşma yapıyor ve ortada anlaşma yok. Sonra Sağlık Bakanlığı'na gidiyoruz ve böyle bir yetkinin olmadığını anlıyoruz ama hastalarımızın bütün kişisel verileri bir şirketin sistemine yükleniyor. Oradan nereye gittiği belli değil. Bunu devletimizin takip etmesi lazım. Savcılarımıza da bu konuda görev düşüyor. Bu şirket kimden yetki almış, bu hastaneler niçin anlaşma yapmış Aylardır bir sertifikayı soruyoruz. Sertifikası var diyorlar ama gösteremiyorlar. Ne hukuk birimi gösterebildi ne hastaneler gösterebiliyor. Olmayan bir sertifika üzerine 2 hastaneyle bir sözleşme yapılıyor ve insanların kişisel verileri gidiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Biz bunu önemsiyoruz ve yetkilileri de uyarıyoruz" diye konuştu.

One Dose'a kişisel verileri yüklenen her hasta vatandaşın şikayetçi olabileceğini hatırlatan Mahmut Şahin, "Ben bir sisteme verileri yükledim ama bu sistem nedir? Devletimize ait e-nabız değil. Bu bizim sistemimiz değil. Başka bir sisteme yükleniyor. Özellikle de oraya yükletilmesi isteniyor. Vatandaşlarımız şikayet etse oradan bir takip yapılabilir. Binlerce hastamız bu şekilde sisteme bilgilerini yüklediler. Onlardan herhangi biri şikayet etse bu iş adli vaka olarak takip edilir ve çözülebilir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mahmut Şahin, Politika, Sağlık, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel One Dose ile Sertifika Krizi - Son Dakika

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