Önündeki minibüse çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Önündeki minibüse çarpan motosikletli yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, motosiklet sürücüsü önünde seyir halinde olan minibüse çarptı ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

02.07.2024 19:11
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Önündeki minibüse çarpan motosikletli yaralandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde önünde seyir halinde olan minibüse çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hasan Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda Karaca'nın kullandığı 55 JG 618 plakalı motosiklet, aynı istikamet önünde seyir halinde olan Hacı Şengül idaresindeki 55 HC 517 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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