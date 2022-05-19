Ordu'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Ordu'da 19 Mayıs coşkusu

19.05.2022 19:07
Ordu'da 19 Mayıs coşkusu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" renkli görüntülere sahne oldu.

Dev Türk bayrağı

Altınordu rıhtımdan başlayan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının öncülük ettiği yürüyüşte dev Türk bayrağı taşındı. Rıhtım boyunca devam eden kortej, Süleymen Felek ve İsmet Paşa Caddeleri üzerinden geçerek Ordu Büyükşehir Belediyesi önüne ulaştı. Korteje Büyükşehir Belediyesi'nin kano sporcuları da denizden eşlik etti.

Coşkulu kutlama

Büyükşehir Belediyesi önünde folklor gösterileri ile start alan program, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının gösterileriyle devam ederken Kent Orkestrası konseri ile zirveye taşındı. Programa katılan sporcular ve vatandaşlar bayraklar eşliğinde hep bir ağızdan Gençlik Marşı'nın söyledi.

"Gençler bizim geleceğimiz"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gençlere seslendi.

Gençlere hitaben 'Sizler bizim geleceğimizsiniz' diye Başkan Güler, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz sizsiniz. Siz hem bizim geleceğimiz hem de gururumuzsunuz. Enerjinizle bize gösterdiniz ki gözümüz arkada kalmayacak. Sizleri çok çok seviyoruz. Sporunuzla, ahlaki duruşunuzla, vatanseverliliğinizle, çalışkanlığınızla geleceğimizsiniz. Ordu'muz sizlerle çok güzel bir geleceğe hazırlanıyor. Sadece Ordu'muz değil bölgemiz ve Türkiye'mizde hazırlanıyor. Siz dünyaya ümit vaad eden bir gençliksiniz." - ORDU

Ordu'da 19 Mayıs coşkusu
Ordu'da 19 Mayıs coşkusu
Ordu'da 19 Mayıs coşkusu
Ordu'da 19 Mayıs coşkusu
Ordu'da 19 Mayıs coşkusu
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Kaynak: İHA

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