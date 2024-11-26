Ordu'da Anne ve Oğlu Yangından Kurtuldu

Yerel

Ordu'da ev yangını: Anne ve oğlu yangınından son anda kurtuldu

ORDU - Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan yangın nedeniyle ahşap ev küle dönerken, anne ve oğlu alevlerden son anda kurtuldu.

Yangın, İlçenin Hacıali Mahallesi Hacıali Küme Evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Kuru'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda ahşap evi sarmaya başladı. Evde olduğu sırada yangını fark eden Emin Kuru, annesini de alarak dışarı çıktı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan Emin Kuru'nun haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipelri sevk edildi.

5 saatte söndürüldü

Yangının binayı sarmasıyla büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede ahşap ev tamamen yanarak kül olurken, yangının elektrik panosundan meydana geldiği bildirildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.