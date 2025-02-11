Ordu'da Baca Yangını Büyümeden Söndürüldü

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4 katlı binanın temizlenmeyen baca kurumu yangın çıkardı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bacasında biriken kurumların çıkardığı yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Çınarlık Mahallesi Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca kısmından yoğun şekilde çıkan dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çatıda bulunan baca kısmında biriken kurumlardan meydana gelen yangına müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangın sonrası ev sakinleri rahat bir nefes alırken, çatı kısmında ise küçük çapta hasar oluştu.

Yangının eşinin gördüğünü söyleyen Apartman sahibi Tayyar Akgül, "Eşim yangını gördü, bana acı acı duman var, diyerek çatıdan çıktığını söyledi. Ben de geldim, baktım baca ateş almıştı. Bacada bulunan kurumdan ateş almış. Temizlenmediği için alev aldı diye düşünüyoruz. Bizde de ihmalkarlık var. Sağ olsunlar itfaiye ekipleri geldi müdahale etti. Şu an kötü bir durum yok" dedi.