Ordu'da Ev Yangını: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Ordu'da ev yangını

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pelitliyatak Mahallesi'nde Mustafa Tütüncü'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürülürken ev ise kullanılamaz hale geldi.

"Zararı el birliği ile inşallah kısa sürede telafi edeceğiz"

İftar ziyareti nedeniyle mahallede bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Rabbim beterinden korusun. Pelitliyatak Mahallemizin Güney mevkiinde Mustafa Tütüncü'ye ait hanede çıkan yangına itfaiyemiz ile birlikte müdahalede bulunduk. Sadece maddi hasar meydana gelmesi gönlümüze su serpti. Ailemize geçmiş olsun diyorum. Zararı el birliği ile inşallah kısa sürede telafi edeceğiz" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.