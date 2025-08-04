Ordu\'da İçme Suyu Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde sürdürülen içme suyu altyapısı güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları kazandırıyor. Bu kapsamda çalışmalarına Kabadüz ilçesinde sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, ilçenin 3 mahallesinde yapılan çalışma ile Akgüney Mahallesi'nde bin metre, Harami Mahallesi'nde 3 bin 500 metre ve Yeşilada Mahallesi'nde 3 bin metrelik içme suyu hattını sil baştan yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan içme suyu hattı çalışmasından Akgüney, Harami ve Yeşilada Mahallesi'nde toplam bin 168 kişi yararlanacak. Ana şebekelerden yapılan hat çekimi sonrası evlere abone bağlantıları yapılıyor. - ORDU