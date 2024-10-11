Ordu'da İş Makinesi Yüklü Tır Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da İş Makinesi Yüklü Tır Alevlere Teslim Oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş makinesi yüklü tır aniden alev alarak yanmaya başladı. Tır sürücüsü kendini dışarı atarken, çevredeki vatandaşlar yangını cep telefonlarıyla kaydetti. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

11.10.2024 21:53
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Ordu'da panik anları: İş makinesi yüklü tır bir anda alevler içerisinde kaldı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde iş makinesi yüklü tır alevlere teslim olurken, yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın Eskikızılcakese Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkiraz Mahallesi'ne iş makinesi taşıyan tırdan bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden tır sürücüsü kendisini hemen dışarı attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Panik anları saniye saniye kaydedildi

Yaşanan yangın sırasında mahalle üzerinden geçen trafikteki diğer vatandaşların panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tırın üzerindeki kepçenin de alev almaması için çabalayan sürücü ve vatandaşlar bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan olabilecek bir patlamaya karşı araçlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Alevler ekiplerin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü

Yangının büyümesiyle alevler tırı tamamen sararken, tırın üzerinde bulunan iş makinesi ise sürücü ve çevredekilerin yardımıyla alındı. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede söndürme çalışmaları başlattı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının ardından demir yığınına dönen iş makinesinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında tır kullanılmaz hale gelirken, iş makinesi zarar görmedi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da İş Makinesi Yüklü Tır Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

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