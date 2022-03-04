Ordu'da işitme engelli öğrenciler unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da işitme engelli öğrenciler unutulmadı

04.03.2022 18:32
Ordu'da işitme engelli öğrenciler unutulmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında işitme engelli öğrencilere yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında işitme engelli öğrencilere yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocuklarla keyifli dakikaların yaşandığı etkinlikte işitme engelli çocuklarla birlikte pasta kesildi.

Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nuriye Halit Çebi Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrenci ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve beraberindeki heyet ile birlikte okulda öğrenim gören öğrencilerle keyifli vakit geçirildi. Öğretmenler aracılığı ile öğrencilerle iletişim kuran Alp, onların talep ve önerilerini dinledi. Günün önemine özel olarak da öğrencilerle birlikte pasta kesildi.

"Günümüzde en önemli konu iletişim"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp iletişimin günümüzde en önemli konulardan biri olduğunu söyledi. Genel Sekreter Alp sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kabul edilen bugünde öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Günümüzde en önemli konu iletişim. İletişim olmadan hiçbir şey olmuyor. Hayattaki başarı da iletişim ile ölçülüyor. Mesela insanlarla iyi diyalog kurabilen iyi bir ticaret erbabı veya iyi bir bürokrat olabiliyor. Dolayısıyla bugün anlamlı bir gün. İşaret diliyle kendini ifade etmek bunun bir engel olmadığı anlaşılıyor. Buradaki öğrencilerimizin de çok başarılı işler yaptığını biliyoruz. Bu başarılarının devamını diliyorum. Bu okulumuz güzel bir okul. Buradaki eğitimin sizlere faydalı olduğunu düşünüyorum." - ORDU

Ordu'da işitme engelli öğrenciler unutulmadı

YORUMLAR
500
Yunusemre Belediyesinden üreticilere fidan ve kovan desteği Yunusemre Belediyesinden üreticilere fidan ve kovan desteği Son dakika: Elazığ'da jandarmadan engelli gence tekerlekli sandalye Son dakika: Elazığ'da jandarmadan engelli gence tekerlekli sandalye

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da işitme engelli öğrenciler unutulmadı - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
18:04 Hrant Dink cinayeti davasında aranıyordu! Sahte pasaportla Kırgızistan'da yakalandı
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:39:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da işitme engelli öğrenciler unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement