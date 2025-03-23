Ordu'da Metruk Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ordu'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde metruk bir binada yakılan ateş itfaiyeyi alarma geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının tinerciler tarafından yakıldığı belirtiliyor.

23.03.2025 20:39
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Ordu'da metruk binada yakılan ateş itfaiyeyi alarma geçirdi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde metruk bir binada yakılan ateş nedeniyle alevler yükseldi. Tinercilerin kullandığı binada giriş katında yanan ateşe itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Olay, Çınarlık Mahallesi Harmantepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş 2 katlı metruk binadan bir anda alevler yükseldi. Alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, binanın giriş katında yanan ateşe müdahale etti. Ekipler yanan ateşi söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevre sakinleri, metruk binayı tinercilerin kullandığını ve her akşam çevreye rahatsızlık verdiklerini belirttiler.

Kaynak: İHA

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