Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü

Ordu'da akşam saatlerinde görülen nesli tükenmekte olan su samuru vatandaşları heyecanlandırdı. Kısa süre görülen su samuru avlandıktan sonra ortadan kayboldu.
SU SAMURUNU GÖRENLER CEP TELEFONLARINA SARILDI
ORDU Ordu'nun Ünye
ilçesinde sahil kısmında, nesli tükenmekte olan su samuru görüldü. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nin arkasında bulunan sahil kısmında vatandaşlar tarafından görüntülendi. Nesli tükenmekte olan su samurunu cep telefonuyla görüntüleyen Akif Kırca
, akşam saatlerinde sahil kıyısında su samuru gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi. Kamera kaydında su samurunun balık avladığı, bir süre su yüzeyinde avlandıktan sonra kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İHA
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