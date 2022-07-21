Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü - Son Dakika
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Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü

21.07.2022 09:01

Ordu'nun Ünye ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru görüldü. Su samurunu gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Ordu'da akşam saatlerinde görülen nesli tükenmekte olan su samuru vatandaşları heyecanlandırdı. Kısa süre görülen su samuru avlandıktan sonra ortadan kayboldu.

SU SAMURUNU GÖRENLER CEP TELEFONLARINA SARILDI

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde sahil kısmında, nesli tükenmekte olan su samuru görüldü. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nin arkasında bulunan sahil kısmında vatandaşlar tarafından görüntülendi. Nesli tükenmekte olan su samurunu cep telefonuyla görüntüleyen Akif Kırca, akşam saatlerinde sahil kıyısında su samuru gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi. Kamera kaydında su samurunun balık avladığı, bir süre su yüzeyinde avlandıktan sonra kaybolduğu görüldü.
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Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü - Son Dakika

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