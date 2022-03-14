Ordu'da Tıp Bayramı - Son Dakika

Ordu'da, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ordu Tabipler Odası ve Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelen sunumu gerçekleştirdi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulundu, adından ise İstiklal Marşı okundu. Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun burada yaptığı açıklamada, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarına ve personellerine teşekkür etti.

Törene Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, hekimler, stajyer öğrenciler ve çok sayıda sağlık personeli katıldı. - ORDU