Ordu'da yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı! - Son Dakika
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Ordu'da yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı!

12.04.2022 20:47

Kış bitti derken nisan ayının ortasında tekrar kar yağmaya başladı. Ordu'nun yüksek kesimlerimde başlayan kar yağışı ilçeleri beyaza bürüdü, şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Tam kış bitti derken nisan ayının ortasında tekrar kar yağmaya başladı. Ordu'nun yaklaşık bin 400 rakımlı Akkuş ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak kar yağışına dönüştü.

KAR KALINLIĞI İLÇE MERKEZİNDE 5 CM'Yİ BULDU

İlçe merkezinde yol kenarlarında kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının yoğunlaşması durumunda yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale etmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri önlemlerini alırken, fındık üreticileri ise zirai don tehlikesinden tedirgin olduklarını belirtiyor.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı! - Son Dakika
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