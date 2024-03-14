Ordu'da Yurt Öğrencileri İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti - Son Dakika
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Ordu'da Yurt Öğrencileri İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti

Ordu\'da Yurt Öğrencileri İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti

Ordu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Ramazan ayında maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara destek vermek amacıyla gıda kolisi yardımı başlattı. Öğrenciler ve yurt personeli tarafından hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı ve ailelerin yüzünü gülümsetti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, öğrencilerin bu projeleriyle paylaşma ve dayanışma değerlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

14.03.2024 15:18  Güncelleme: 15:21
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Ordu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara destek vermek için çalışmalar başlattı.

Ordu'da yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın önem kazandığı Ramazan ayında üniversite öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapıldı. Öğrenciler ve yurt personeli tarafından hazırlanan koliler öğrenciler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü gülümsetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Mübarek Ramazan ayında paylaşmayı, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı ve bu değerlerin yeni nesillere aktarılmasını yaygınlaştırmak amacıyla yurtlarda kalan öğrencilerimizin başlatmış olduğu projeyi Ramazan ayında gerçekleştiriyoruz. Tüm öğrencilerimize malzemelerin toplanması, paketlenmesi ve taşınması konusundaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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