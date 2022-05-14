Ordu Korgan'da Hes Projesine İlişkin Çed Raporu İptal Edildi - Son Dakika
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Ordu Korgan'da Hes Projesine İlişkin Çed Raporu İptal Edildi

14.05.2022 00:05
Ordu Korgan'da Hes Projesine İlişkin Çed Raporu İptal Edildi

Ordu 2. İdare Mahkemesi, Ordu Korgan’da Keş Deresi üzerine yapılmak istenen Balamir Hidroelektrik Santrali projesine ilişkin ÇED raporunu iptal etti.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu 2. İdare Mahkemesi, Ordu Korgan'da Keş Deresi üzerine yapılmak istenen Balamir Hidroelektrik Santrali projesine ilişkin ÇED raporunu iptal etti.

Ordu ili Korgan ilçesi Keş Deresi üzerine yapılmak istenen HES projesi ile ilgili ÇED raporunun iptali için açılan davada karar verildi. İptal davasını açan avukat İsmail Topçuoğlu, başlattıkları hukuk mücadelesinin sonuç verdiğini belirtti. Topçuoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Hukuk mücadelemizin sonuçlarını aldık. Ordu 1. İdare Mahkemesi Balamir HES projesinin yapımı için hazırlanan imar planlarının iptaline karar verdi. Ayrıca Ordu 2. İdare mahkemesi de HES şirketinin almış olduğu ÇED raporunun iptali için açtığımız davada; şirketin yaptığı çalışmaların kaçak olduğunu, yaptığı ve sonra yıkılan şantiyenin kaçak olduğunu, şirketin gerekli mülkiyet işlemlerini bitirmeden ve gerekli izinleri tamamlamadan işe başlamaya çalıştığını tespit ederek, yasadışı çalışmaların hukuken korunamayacağına ve ÇED raporunun da iptaline karar vermiştir. Yaptığımız fiili ve hukuki mücadelede bize inanan, destek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Korgan halkının haklı ve karalı mücadelesi sonucu hukuksuzluğa dur dedik ve kazandık."

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Çevresel Etki Değerlendirme, Korgan, Ordu, HES, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ordu Korgan'da Hes Projesine İlişkin Çed Raporu İptal Edildi - Son Dakika
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