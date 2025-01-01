Ordu'nun Teleferiği 2024'te 697 Bin Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Ordu'nun Teleferiği 2024'te 697 Bin Yolcu Taşıdı

Ordu\'nun Teleferiği 2024\'te 697 Bin Yolcu Taşıdı

Ordu'nun Boztepe'sine ulaşım sağlayan teleferik, 2024 yılında 697 bin 300 yolcu taşıyarak büyük ilgi gördü. Yılın her mevsim kullanılan teleferik, eşsiz Ordu manzarası ile dikkat çekiyor.

01.01.2025 15:11  Güncelleme: 15:14
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Ordu'nun turistik alanı Boztepe'ye ulaşımı sağlamak amacıyla kurulan teleferik, 2024 yılında 697 bin 300 yolcu taşıdı.

Ordu'da 2011 yılında hizmete giren, yerli ve yabancı turistlerin olduğu kadar bölge halkının da ilgisini çeken teleferik hattı, kurulduğu günden bu yana ilgi görüyor. 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye kadar uzanan teleferik hattı, 7 dakika gibi bir sürede zirveye ulaştığı için, ulaşım aracı olarak da kullanılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORBEL A.Ş. tarafından işletilen, her bir kabinde en fazla 8 kişinin seyahat edebildiği, saatte 900 yolcu taşıma kapasitesine ulaşabilen teleferik, yılın her mevsiminde tercih ediliyor. Ordu manzarası ile de gece-gündüz eşsiz bir güzellik sunan teleferik, 2024 yılında 697 bin 300 yolcu taşıdı.

Teleferik hattını kullanan vatandaşlar, yeşil ve mavinin renk uyumunun Ordu manzarası ile birleştiğinde ortaya çok güzel görüntülerin çıktığını söylediler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'nun Teleferiği 2024'te 697 Bin Yolcu Taşıdı - Son Dakika

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