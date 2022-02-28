Örnek projeler hayata geçiriliyor - Son Dakika
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Örnek projeler hayata geçiriliyor

28.02.2022 09:30
Örnek projeler hayata geçiriliyor

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hastanesi projesini Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte inceledi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hastanesi projesini Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte inceledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Osmaneli Belediyesi ile yürütülen örnek projeler hayata geçiriliyor. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir alüminyum şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu'nun maddi manevi desteği ile yürütülen, çevre illere de örnek olacak Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hastanesi projesini inceledi. Rektör Beydemir'e Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin eşlik etti.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması dahil tedavisini sağlayacak laboratuvar, ameliyathane malzemelerini bağışlayan iş adamı Zaimoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Beydemir, daha sonra sanayici-belediye-üniversite işbirliğinde Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. - BİLECİK

Örnek projeler hayata geçiriliyor
Örnek projeler hayata geçiriliyor
Örnek projeler hayata geçiriliyor

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Münür Şahin, Osmaneli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Örnek projeler hayata geçiriliyor - Son Dakika


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