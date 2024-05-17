Ortaca Belediyesi İşletmeleri Denetliyor - Son Dakika
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Ortaca Belediyesi İşletmeleri Denetliyor

Ortaca Belediyesi İşletmeleri Denetliyor

Ortaca Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin hijyen ve güvenlik standartlarına uygunluğunu denetliyor.

17.05.2024 12:58  Güncelleme: 13:00
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Ortaca Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin hijyen ve güvenlik standartlarına uygunluğunu denetliyor.

Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri, bölge halkının sağlığını ve güvenliğini koruma amacıyla, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde ruhsat denetimleri gerçekleştiriyor. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına yönelik bu denetimler, işletmelerin güvenliğini ve düzenini muhafaza etmek, aynı zamanda belde halkının genel düzen ve sağlığını korumak için önem taşıyor.

Zabıta ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğu detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu süreçte, işletmelerin ruhsatlarının geçerliliği ve mevzuata uygunluğu da kontrol ediliyor. Ortaca Belediyesi, bu denetimlerle birlikte işletmelerin belirlenen standartlara uygun olarak hizmet vermesini ve halk sağlığını önceliklendirmesini hedefliyor.

Yapılan denetimler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak, düzenlemelerin yapılması için süre tanınıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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