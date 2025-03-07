Ortaca\'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, 2025 Yılı Ramazan Ayı Resmi Kontrolleri kapsamında denetim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ramazan ayında tüketimi artan gıda ürünlerini hedef alan denetimlerde, üretim ve satış yerlerindeki hijyen şartları, ürünlerin etiket bilgileri ve izlenebilirlik belgeleri titizlikle kontrol ediliyor.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşabilmesi için denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'na bildirim yapabilecekleri hatırlatıldı. - MUĞLA