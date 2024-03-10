Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Güzelyurt Mahallesi\'nde Şap Aşılama Programı Gerçekleştirdi

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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri şap aşılama programı kapsamında detaylı bir çalışma yürüttü. 2024 yılında hayata geçirilen bu program kapsamında, özellikle yeni doğan buzağıların sağlığına önem verildi.

Ekipler, öncelikle buzağıların kimliklendirme işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi. Ardından brucella aşılamaları yapılarak hayvanların bu hastalığa karşı korunmaları sağlandı. Bu adımların atılmasıyla Güzelyurt Mahallesi'nde hayvan sağlığına verilen önem ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi hedeflendi. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü başarılı çalışma, mahalle sakinlerinin ve çiftçilerin hayvanlarının sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım olurken, tarımsal üretimin kalitesini artırarak bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlanması amaçlandığı ve bu tür etkinliklerin devam ederek hayvan sağlığının korunması ve tarımın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için çalışmaların süreceği vurgulandı. - MUĞLA