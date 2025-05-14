OSKİ Araç Filodaki İş Makinesi Sayısını 157\'ye Çıkardı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), araç filosuna yeni iş makineleri kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kiralık araçlar yerine belediye bünyesine kazandırılan araçlar ile çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

OSKİ, 19 ilçe genelinde altyapı çalışmalarını sürmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile birlikte içme suyundan kanalizasyona sorunlar çözüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda hizmet kalitesini daha da artırmak, kırsal başta olmak üzere merkez mahallelerde yürütülecek altyapı çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürebilmek amacıyla araç filosuna yeni iş makineleri eklendi.

"Kiralamak yerine kendi makinelerimiz ile çalışıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Araçlarımızı kiralamak yerine mal sahibi oluyoruz. Daha öncesinde OSKİ'nin 28 makinesi varken 157 iş makinesi oldu. Kendi makinelerimiz ile çalışıyoruz" dedi.

İş makinesi sayısı 157'ye ulaştı

Başkan Güler ile birlikte belediye bünyesine kiralama değil, satın alma stratejisi ile birçok araç envantere kazandırıldı. 6 yıl öncesinde kendi iş makinesi sayısı 28 adet olan OSKİ 2019 yılından itibaren bu sayıyı artırdı. Son olarak araç filosuna 10 adet iş makinesini daha satın alan OSKİ kendisine ait olan araç sayısını 157'ye çıkardı.

Böylelikle OSKİ satın alınan iş makineleri ile envanterini güçlendirerek hem zamandan hem de ekonomik anlamda tasarruf sağlamış olacak. - ORDU