Osmaneli Belediye Binası Temel Atma Töreni Büyük İlgi Gördü

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye binası temel atma töreni büyük bir katılımla gerçekleşti.

Temel atma törenine; Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım,, Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda halk katılım gösterdi. Osmaneli Belediye Binasının temel atma töreninde kurdele kesimi sırasında konuşan Başkan Şahin, "İstediğimiz, beklediğimiz binamıza yakında kavuşacağız. Bu kurdele, bu tören bunun ilk adımı oldu. Burada sevgili Osmaneli halkımla el ele verdik ve birçok projeye imza attık. Daha nice projelere imza atacağım günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Belediye binamız hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK