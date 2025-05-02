Osmaneli\'de Kitap Okuma Etkinliği

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçe halk kütüphanesinde düzenlenen sertifika programına katılarak yıl boyunca en fazla kitap ödünç alan kitapseverleri ödüllendirdi.

Program kapsamında, kitap okumanın çocuklar ve yetişkinler üzerindeki çok yönlü etkilerini vurgulayan Kaymakam Kılıç, okuyucularla birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Osmaneli İlçe Halk Kütüphanesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle toplumun okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve kültürel gelişimi desteklemeyi amaçlanırken, okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti. - BİLECİK