Osmaneli\'de Temizlik Seferberliği

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun liderliğinde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Camikebir Mahallesi'nde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Daha temiz ve yaşanabilir bir Osmaneli hedefiyle hareket eden ekipler, yol yıkama, çim biçme ve genel temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Torun, çalışmaları yakından takip ederek, "Daha yaşanabilir bir Osmaneli için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Camikebir Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların önümüzdeki günlerde ilçenin diğer bölgelerinde de devam edecektir" dedi. - BİLECİK