Osmaneli'de Uçkun Mücadelesi Başladı - Son Dakika
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Yerel

Osmaneli'de Uçkun Mücadelesi Başladı

Osmaneli\'de Uçkun Mücadelesi Başladı

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından uçkun mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri başlatıldı. Belediye Başkanı Bekir Torun, sağlıklı bir yaz geçirmek için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

27.05.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'Uçkun' mücadelesi başladı.

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından uçkun mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri başlatıldı. Belediye Başkanı Bekir Torun ise yaptığı açıklamada sağlıklı bir yaz geçirmek için gerekli ilaçlama çalışmalarının başlatıldığını belirterek, "Ev ve iş yerlerimizin çevresini temiz tutun. Atıl su kapılarını ve lastikleri ortadan kaldırın. Su birikintilerini kurutun. Hayvanlarınızı kontrol altında tutun. Birlikte daha sağlıklı bir Osmaneli için hepimiz bilinçli davranalım" ifadelerine yer verdi.

Uçkun (ergin sivrisinek ve karasinek) mücadelesi özellikle yaz aylarında sivrisinek ve karasineklere karşı yürütülen vektör kontrolünü ifade eder. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bekir Torun, Osmaneli, Çevre, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli'de Uçkun Mücadelesi Başladı - Son Dakika

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