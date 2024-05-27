Osmaneli\'de Uçkun Mücadelesi Başladı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'Uçkun' mücadelesi başladı.

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından uçkun mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri başlatıldı. Belediye Başkanı Bekir Torun ise yaptığı açıklamada sağlıklı bir yaz geçirmek için gerekli ilaçlama çalışmalarının başlatıldığını belirterek, "Ev ve iş yerlerimizin çevresini temiz tutun. Atıl su kapılarını ve lastikleri ortadan kaldırın. Su birikintilerini kurutun. Hayvanlarınızı kontrol altında tutun. Birlikte daha sağlıklı bir Osmaneli için hepimiz bilinçli davranalım" ifadelerine yer verdi.

Uçkun (ergin sivrisinek ve karasinek) mücadelesi özellikle yaz aylarında sivrisinek ve karasineklere karşı yürütülen vektör kontrolünü ifade eder. - BİLECİK