Osmaneli\'nde Kapalı Oyun Parkı İnşaatı Devam Ediyor

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede özellikle çocukların merakla beklediği kapalı oyun parkının son durumu ile ilgili bilgi verdi.

Sakarya Nehri kıyısında yapımına başlanan kapalı oyun parkımızın temeli atıldığını belirten Başkan Torun, "Demir konstrüksiyon işlemleri tamamlandı! Şimdi sırada çatı kaplama ve duvar örme aşamaları var. Kısa süre içinde tamamlanacak olan bu alan, çocuklarımızın güvenle eğlenebileceği harika bir oyun merkezi olacak" dedi. - BİLECİK