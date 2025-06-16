Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve ilçe protokolüyle birlikte ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, şehit ailelerinin geçmiş bayramları kutlandı, hal ve hatırları soruldu. Ziyaretlerde, ailelerle sohbet edilerek dualar alındı.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Bekir Torun, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleriyle bir araya gelerek hal ve hatırlarını sorduk, dualarını aldık. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ziyaret programı, şehit kabirlerinde yapılan dua ile sona erdi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Osmaneli'nde şehit ailelerine anlamlı ziyareti - Son Dakika
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