Osmangazi'dan Ferdi Zeyrek Anısına Ücretsiz Yemek İkramı - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi'dan Ferdi Zeyrek Anısına Ücretsiz Yemek İkramı

16.06.2025 17:12
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Osmangazi Belediyesi, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısına, Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda vatandaşlara ücretsiz yemek ikram etti. Törende Zeyrek'in fotoğrafları ile 'Unutmayacağız' yazılı dövizler yer aldı.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, evinde geçirdiği kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede geçen hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda vatandaşlara yemek ikram etti.

Osmangazi Belediyesi, elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanee hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in vefatının yedinci gününde Kent Lokantası'nda vatandaşlara ücretsiz yemek ikramında bulundu.

İkramın yapıldığı alana Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı "Unutmayacağız" yazılı dövizler yerleştirildi.

İkrama Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bakır Taşer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kazanların başına geçerek vatandaşlara yemek ikram eden Aydın, duyduğu derin üzüntüyü bir kez daha dile getirdi. Aydın, "Geçtiğimiz hafta ebediyete uğurladığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatının yedinci gününde, Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda hayrını gerçekleştirdik. Merhum Ferdi Zeyrek Başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Rabbim edilen duaları kabul etsin" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'dan Ferdi Zeyrek Anısına Ücretsiz Yemek İkramı - Son Dakika

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