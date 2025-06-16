Osmaniye Belediyesi Aile Yaşam Merkezi\'nden İkinci Mezunlar

Osmaniye Belediyesi Aile Yaşam Merkezi, ikinci mezunlarını verdi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezde düzenlenen sertifika töreninde kursiyerler heyecan dolu anlar yaşadı. Sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Aile Yaşam Merkezlerinin sayısını artırmaya yönelik projelerin hazırlandığını ve kısa süre içerisinde bu projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Başkan Çenet, "Yüzlerce hanımefendi kardeşimizin kendi ilgisine, alakasına uygun programlarda edindiği mesleki tecrübesi ve kişisel gelişimi bakımından olumlu sonuçlarını görüyoruz. Emek sarf ederek kursları tamamlayan hanımefendileri tebrik ediyorum. Osmaniye Belediyesi olarak tüm kadınların en yakınında durmaya gayret ediyoruz. Çünkü aile mefhumumuzun en önemli lokomotifi kadınlardır" dedi.

Başkan Çenet, "Biz iş üreten, iş isteyen insanlarız. Osmaniye bizden hizmet bekliyor, güzellik bekliyor. Şehr-ül emin olarak Allah bu gayretimizi daim etsin. Kurslarını tamamlayan hanımefendileri tebrik ediyorum. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın kıymetli babalarının gününü kutluyorum. Hiçbir çocuğumuzu şefkatten, merhametten mahrum etmeyiz" diye konuştu.

Kursiyerlerden Tuğba Tufan ise, "Kendime vakit ayıramadığımı düşündüğüm bir anda kendimi Aile Yaşam Merkezi'nde buldum. Artık burada üretiyorum, stres atıyorum. Sayın Başkanım sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm kadınları buraya davet ediyorum" dedi.

Tören kapsamında, çocuk oyun odası öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Babalar Günü gösterisi de sahnelendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, katılımcılardan büyük alkış aldı. Program sonunda kurslarını başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi. - OSMANİYE