Osmaniye'de Astsubaylar Günü kutlandı, TEMAD 100 şubeyle hak mücadelesini sürdürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Osmaniye'de Astsubaylar Günü kutlandı, TEMAD 100 şubeyle hak mücadelesini sürdürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye\'de Astsubaylar Günü kutlandı, TEMAD 100 şubeyle hak mücadelesini sürdürecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törenle kutlandı. TEMAD Osmaniye Şube Başkan Yardımcısı Oktay Kaya, emekli astsubayların hak mücadelesinin süreceğini ve üyelerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü, Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. TEMAD Osmaniye Şube Başkan Yardımcısı Oktay Kaya, emekli astsubayların hak mücadelesinin süreceğini belirterek, meslektaşlarının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü, Osmaniye'de düzenlenen törenle kutlandı. Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılan kutlama törenine TEMAD Osmaniye Şubesi üyeleri ile STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan TEMAD (Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği) Osmaniye Şube Başkan Yardımcısı Emekli Jandarma Astsubay Oktay Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

"42 yıl önce meslektaşlarımızın birlik ve dayanışma iradesiyle kurulan TEMAD, bugün Türkiye genelinde yaygın teşkilat yapısı, 100 şubesi ve kurumsal birikimiyle emekli astsubayların kurumsal temsilcisi, çatı kuruluşu ve hak arama mücadelesinin örgütlü gücü haline gelmiştir. TEMAD için 42 yıl, emekli astsubayların hak, hukuk, adalet ve insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesinin tarihidir. Bu tarih boyunca meslektaşlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki ve özlük haklarının geliştirilmesi için mücadele ettik. Sorunlarımızı ilgili makamlara taşıdık. Raporlar hazırladık ve kamuoyu oluşturduk. Siyasi ve bürokratik makamlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Bu mücadelemiz, haklarımızı alana kadar da devam edecektir.

Misyonumuz, üyelerimizin mesleki sorunlarının çözümü ile sınırlı değildir. Katkı sağlamak ve üyelerimizin yaşam kalitesini yükseltmek temel görevlerimiz arasındadır. Ulusal bütünlüğümüze ve egemenliğimize, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik her türlü saldırı karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek, yasaların verdiği imkanlar çerçevesinde gerekli demokratik ve hukuki tepkileri ortaya koymak temel görevlerimiz arasındadır. TEMAD; katılımcı demokrasiyi, insan haklarına saygıyı, gönüllülük esasını, toplumsal dayanışmayı, hukukun üstünlüğünü ve çevre bilincini esas alan bir sivil toplum kuruluşudur. Meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda istihdam, konaklama, barınma, güvenlik ve sosyal destek hizmetleri gibi alanlarda imkanlar oluşturabilen, mağdur meslektaşlarımızın yanında duran ve ihtiyaç duyduklarında hukuki destek sağlayabilen bir TEMAD hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: ANKA
dünya astsubaylar günüDevlet BahçeliOsmaniyeGüncelDünyaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Polis hayatını kararttı Gözü kör oldu, yüzü parçalandı Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı
14:00
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
13:39
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
13:31
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 14:42:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Astsubaylar Günü kutlandı, TEMAD 100 şubeyle hak mücadelesini sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei