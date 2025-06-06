Osmaniye'de bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti
OSMANİYE - Osmaniye'de camilerde Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce kişi namaz kıldı, dua etti. Namazın ardından vatandaşlar, il protokol üyeleriyle bayramlaştı.
Osmaniye'de Kurban Bayramı sabahı, kentin merkezinden ilçelerine, tüm camilerde vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Osmaniye merkez Bülbül Camii'nde Bayram namazı nedeniyle il protokolü ve vatandaşlar beraber saf tuttu. Ezanın okunmasıyla bayram namazı için saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.
Namaz sonrası, vatandaşlar il protokol üyeleri de bir araya gelerek bayramlaştı.
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de Bayram Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?