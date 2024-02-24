Osmaniye'de Berat Kandili Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Dualarla İdrak Edildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Berat Kandili Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Dualarla İdrak Edildi

Osmaniye\'de Berat Kandili Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Dualarla İdrak Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Berat Kandili dualarla idrak edildi. Alibeyli Camii'nde düzenlenen programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi ve sivil toplum kuruluşları tarafından kandil simidi ve tatlı dağıtıldı.

24.02.2024 21:12  Güncelleme: 21:13
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'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Osmaniye'de düzenlenen program 6 Şubat depreminde minaresi yıkılan Alibeyli Camii'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde camiyi doldurmaya başlayan Osmaniyeliler depremde hayatını kaybedenler ve tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın sonunda Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için dua etti.

Program sonrasında sivil toplum kuruluşları tarafından kandil simidi ve tatlı dağıtıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Berat Kandili Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Dualarla İdrak Edildi - Son Dakika

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