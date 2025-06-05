Osmaniye'de Buğday Hasadı Geç Başladı - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Buğday Hasadı Geç Başladı

05.06.2025 19:03
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Kuraklık ve yağışlar buğday hasadını Osmaniye'de geciktirdi, verim kaybı yaşandı.

Osmaniye'de mevsim nedeniyle buğday hasadı geç başladı

OSMANİYE - Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Osmaniye'de kuraklık ve son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle buğday hasadı geç başladı.

Çukurova'nın bereketli topraklarından olan Osmaniye'de önemli tarım ürünlerinde buğdayda hasat başladı. Kente genelinde olduğu gibi Düziçi ilçesinde de hasadı devam eden buğdayda verim kaybı yaşandı. Bu yıl kuraklık nedeniyle ve son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle buğday hasadının geç başladığını söyleyen çiftçiler dönümde verimin yüzde 50'ye yakın düştüğünü söyledi.

Devletin verdiği fiyatla perakende esnafların verdiği fiyatın uyum sağalmadığını söyleyen çiftçi Bilal Mulayim, "2025 yılının sezonunu açmış bulunmaktayız biçim düzeneğimiz ne kadar düzgün olsa da15-20 gün önceki yıllara göre geç başladık. Nedeniyse 1 ve 2 ayda kuraklık vardı sulamak zorunda kaldık verimlerimiz düşük suladığımız yerlerde dönümüne 500 kilo kadar alabiliyoruz sulanmayan yerlerde ise dönüme verim 200 kilo civarında düşüşler var. Devletimizin açıklamış olduğu fiyat ofislerde 13-13 buçuk lira arası buğdayın cinsine göre alıp yapılıyor. Perakende esnafları 11-12 civarında alımlar yapılıyor devletimize uyum sağlanmıyor çiftçilerimizden bir fırsatçılık bekleniyor. Bu fırsatı biz tarladan zor güçlerle çıkarıyoruz ama esnaf arkadaşlarımız çiftçilerden elden alınan hırsızlık yapıyorlar. Ofisimizin fiyatına uyulsun istiyoruz. " Diye konuştu.

Bu sene kuraklık ve son günlerde etkin olan yağışlardan dolayı hasada geç başladıklarını söyleyen biçerdöver şoförü Hüseyin Adak,"Bu sene mevsim şartlarından dolayı kuraklıktan dolayı verim düşük sulanan arazide normal kıraç olan yerlerde verim düşük. Sulanmayan arazi ortalama 250-300 sulanan arazide ortalama 500 kilo verim alınıyor." Dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Buğday Hasadı Geç Başladı - Son Dakika

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