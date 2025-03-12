Osmaniye'de Çiftçilerin Su Sorunu

Çiftçiler yağmur yağmadığı için tarlalarını sulamaya başladı

OSMANİYE - Osmaniye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve buna bağlı olarak tarlaların susuz kalmasından dolayı çiftçiler, buğday tarlalarını kendi imkanları ile sulamaya başladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Alibozlu ve Farsak köylerinde birçok çiftçi 4-5 aydır yağmurun yağmamasından dolayı büyük zorluk yaşıyor. Havaların, normalden daha erken bir zamanda ısınmasından ve yağmurların yağmamasından kaynaklı olarak tarlalar, ihtiyacı olan suya adeta hasret kaldı. Bölgede ekili olan buğdaylar kurumaya başladı Şubat ayında etkili olan ayaz ve dondan dolayı bir çok tarım arazileri zarar görürken daha topraktan çıkmamış buğdaylar kurumaya başladı. Durumdan mağdur olan çiftçiler buğday tarlalarını sulayama başladı.

Çiftçilerimiz şu anda buğdayı sulayacak su bulamıyor diyen Adem İslah, "Bugün Mart'ın 11'i bizim buralara Şubat, Mart, Nisan aylarında bol bol yağmur düşerdi ama şimdi 4-5 aydır damla yağmur düşmedi. Sabun Çayı dediğimiz bizim sulamasını yapan Sabun Çayı, Kalecik suyu bunların hepsinde su az kuraklıktan dolayı bir de depremin verdiği etkiden dolayı su kaynaklarımız pınarlarımız kurudu. Çiftçilerimiz şu an zor durumda su bulamıyor buğdayı sulayacak su bulamıyor. Allah bir an önce rahmet indirir de bizi bu sıkıntıdan kurtarır. " diye konuştu.

Birçok çiftçimiz don vurduktan sonra tarlayı bozmak zorunda kaldı ama ekim yapacağı su yok diyen çiftçi Bilal Mülayim, "Farsak köyünde buğday sulamaktayız şu anda biz buğday ekmiştik o günden beri yağmur yağmadı yağmur yağmamasının sebebiyle bizde buğdaylarımızı sulamak mecburiyetinde kaldık. Buğdaylarımızın boyu bir karış var ya da yok bu mevsimler arasında genelde 3'üncü aylarda buğdaylar dizimize çıkıyordu. Kuraklık şu an gittikçe gidiyor bazı duyarlı vatandaşlarımız yardımcı olarak birbirimize sulamaya çalışıyoruz. Kırsal bölgelerde var yağış almayan bunun sonunu iyi görmüyoruz. Biliniyor ki Şubat ayları içeresinde havaların soğumasıyla bir hafta don olayı oldu. Buğdaylarımızı soğuk vurdu bir kısım çiftçilerimiz tarlayı bozmak zorunda kaldı. Ama birinci ürünü tekrar ekmek için su gerekmektedir suyumuzda yetersiz olduğu için çiftçilerimiz baya bir zor durumda."dedi.