Yerel

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Fen Lisesi inşaatında sona gelindi

OSMANİYE - Osmaniye'de yapımına başlanan Devlet Bahçeli Fen Lisesi inşaatında sona gelindi.

Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi'nde kompleks şeklinde 24 derslikli ve 300 kişilik pansiyonu bulunan Devlet Bahçeli Fen Lisesi inşaatında sona gelindi. Yapımında son aşamaya gelinen Devlet Bahçeli Fen Lisesi inşaatını ziyaret eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nisan ayında öğrencileri binalarına kavuşturmak istediklerini söyleyen Vali Yılmaz, "24 derslikli Devlet Bahçeli Fen Lisemizin inşaatında sona gelindi. Aslında okulumuz bu eğitim öğretim yılı başında hizmete girecekti ama beklemediğimiz 6 Şubat depremi maalesef geciktirdi. Öğrencilerimiz eğitimlerine misafir olarak başka bir binada devam etmektedirler, 96 öğrencimiz. Nisan ayı içerisinde hedefimiz inşallah öğrencilerimizi binalarına kavuşturmak. Devlet Bahçeli Fen Lisesi muhteşem mimarisi, spor kompleksi, pansiyonu, konferans salonu, altyapısıyla gerçekten çok güçlü bir okul. Türkiye'de örnek olacak, model olacak bir okula kavuşuyoruz. İnanıyorum ki başarısıyla kendinden söz ettirecek Devlet Bahçeli Fen Lisesi, çocuklarımızın çok iyi yetiştirileceği, Türkiye'deki sayılı okullardan biri olacak. Osmaniye'mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.